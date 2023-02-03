Трамп планирует вернуться в Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах вернуться в Twitter. При этом он отметил, что не видит в этом необходимости. Соответствующее заявление Трамп сделал 2 февраля в беседе с журналистом Хью Хьюиттом, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Я могу вернуться в Twitter, когда захочу. У меня есть некоторые запланированные идеи. Но, знаете, в этом просто нет необходимости", - сказал бывший президент США.

Также, по мнению Трампа, если бы Twitter и Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) не заблокировали его аккаунты в 2021 году, то сейчас число подписчиков в каждой из этих соцсетей достигло бы 200-250 млн.

Более того, Трамп рассказал, что до блокировки аккаунта глава Meta Марк Цукерберг назвал его "номером один" в Facebook во время своего визита в Белый дом.