США ввели санкции против членов совета директоров иранского производителя БПЛА

Власти США добавили в санкционный список членов совета директоров иранской компании-производителя беспилотников Paravar Pars.

Об этом сообщило в пятницу Министерство финансов США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC, отвечает за правоприменение в области ограничительных мер - прим. ТАСС) включило в реестр восемь руководителей компании Paravar Pars, базирующейся в Иране, в отношении которой США и Европейский союз ранее вводили санкции за производство беспилотных летательных аппаратов серии Shahed для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.