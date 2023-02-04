В мире циркулируют более 600 подвидов омикрона

Более 600 подвидов омикрон-штамма коронавируса циркулируют на настоящий момент в мире, включая XBB.1.5, распространение которого, как ожидается, будет расти.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Омикрон" по-прежнему является на сегодняшний день наиболее заразным вариантом коронавируса. Сейчас имеются более 600 подвидов "омикрона", которые мы отслеживаем, и подвид XBB.1.5 - один из них. То есть вирус продолжает эволюционировать", - сказала ван Керкхове, выступая в ходе традиционного сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в Twitter ВОЗ. "Мы ожидаем роста распространения XBB.1.5", - предупредила эксперт.

Она подчеркнула, что XBB.1.5 "имеет преимущества в росте по сравнению с другими циркулирующими подвидами". "Мы не видим изменений в тяжести [протекания болезни при заражении XBB.1.5]. Однако данные для оценки тяжести для XBB.1.5 носят ограниченный характер", - пояснила ван Керкхове, добавив, что в мире имеются сведения примерно о 9 тыс. геномных последовательностей XBB.1.5.

Эксперт выразила сожаление в связи с сокращением исследований по секвенированию SARS-CoV-2, что приводит к уменьшению поступающей в базы данных информации, необходимой для оценки реальной ситуации.

По состоянию дел на 3 февраля в ВОЗ поступили сообщения о 754 018 841 заразившемся коронавирусом с начала пандемии и о 6 817 478 умерших. За последние сутки было выявлено 152 656 случаев инфицирования, умерли 1 050 человек.