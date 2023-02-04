В Китае отреагировали на решение Блинкена отложить поездку в Пекин

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И отреагировал на решение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена отложить запланированный визит в Пекин. Его заявление было опубликовано на сайте министерства иностранных дел Китая, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Пекин не приемлет никаких необоснованных спекуляций и шумихи", - сказал дипломат. Он подчеркнул ответственный подход Китая, а также напомнил, что государство всегда строго придерживалось норм международного права.

Ранее Блинкен решил отложить визит в Пекин в связи с инцидентом с китайским аэростатом, появившимся в небе над Штатами. Он указал, что произошедшее подрывает возможность построения фундамента отношений Китая и США.