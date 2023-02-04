Ливия призвала международные нефтяные компании вернуться в страну

Агентство Anadolu в субботу сообщило, что власти Ливии призвали международные нефтяные компании вернуться к своей деятельности в Триполи. Соответствующее мнение выразил премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба. Он сообщил о восстановлении стабильности в стране и выразил надежду на возвращение иностранных нефтяных компаний на ливийский рынок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно письменному заявлению правительства Ливии, на которое ссылается агентство, Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) организовала в Триполи форум на тему "Поддержка нефтегазового сектора". В мероприятии приняли участие ливийские министры, официальные лица страны и представители международных энергетических компаний (итальянская Eni, французская Total, американская ConocoPhillips, испанская Repsol, австрийская OMV, немецкая Wintershall).

Премьер-министр заявил, что власти Ливии поддерживают NOC, а в стране восстановлена стабильность, поэтому зарубежным компаниям ничто не мешает вернуться к своей деятельности в стране.