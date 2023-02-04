Ереван горит

Крупный пожар вспыхнул в одном из домов, расположенных в центре Еревана на улице Сарьяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба спасательной службы МВД Армении.

Отмечается, что сигнал поступил в Национальный центр по управлению кризисами 4 февраля в 18:39. Отмечалось, что на улице Сарьяна горит дом.

На место выехали три боевых расчета пожарно-спасательной бригады спасательной службы МВД страны, дежурные группы пожарно-спасательного управления и Национального центра кризисного управления.