https://news.day.az/world/1534978.html Аномально холодная погода в районе горы Вашингтон - ВИДЕО
Аномально холодная погода в районе горы Вашингтон - ВИДЕО
В районе горы Вашингтон был зафиксирован самый сильный мороз с 1934 года и самый холодный ветер за всю историю наблюдений.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Температура -43°С, холодный ветер -77°С с порывами ветра свыше 200 км/час.
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