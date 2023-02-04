Аномально холодная погода в районе горы Вашингтон
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В районе горы Вашингтон был зафиксирован самый сильный мороз с 1934 года и самый холодный ветер за всю историю наблюдений.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Температура -43°С, холодный ветер -77°С с порывами ветра свыше 200 км/час. 