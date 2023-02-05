В Турции заявили о бесперебойной работе зернового коридора

Морской гуманитарный коридор, созданный для вывоза сельхозпродукции из украинских портов, функционирует без сбоев. Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар газете Milliyet в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Зерновой коридор функционирует четко, без аварий и проблем. Создан соответствующий баланс, мы регулярно обсуждаем [вопросы его функционирования] с российским и украинскими министрами", - сказал Акар.

Он добавил, что в ближайшие дни в Турцию вернутся шесть гражданских судов, которые с начала спецоперации находились в море у берегов Украины. "Мы обсудили эти вопросы с украинскими властями, координировали соответствующую работу", - отметил Акар.

По данным турецких властей, с начала действия зерновой сделки, которая была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле, из портов Украины вывезли свыше 19 млн тонн сельхозпродукции.

Соглашения об экспорте продовольствия с Украины продлили в ноябре на 120 дней. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 3 февраля выразил надежду на то, что в следующий раз сделка будет продлена на более длительный период.