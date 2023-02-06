Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 912 человек
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

В Турции при землетрясении погибли 912 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, число пострадавших составляет 5 385.