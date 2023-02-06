https://news.day.az/world/1535365.html Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 912 человек – Эрдоган
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 912 человек – Эрдоган
В Турции при землетрясении погибли 912 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, число пострадавших составляет 5 385.
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