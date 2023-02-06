Повторное землетрясение в Турции ощущалось в Батуми

Произошедшее на территории Турции новое землетрясение магнитудой 7,7 ощущалось в Батуми, находящемся недалеко от турецкой границы. Об этом в понедельник сообщили ТАСС жители Батуми, передает Day.Az.

Как отметили собеседники агентства, землетрясение ощущалось достаточно сильно, но разрушений не повлекло. Сотни жителей Батуми вышли на улицы, опасаясь обвала домов, и все еще находятся за пределами жилых зданий. Подземные толчки продолжались примерно на протяжении минуты.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. По последним данным, в стране погибли 912 человек, в соседней Сирии - 326. Как отмечают турецкие сейсмологи, это землетрясение может стать одним из самых разрушительных в регионе за последнее время.

Днем в понедельник в Турции было зарегистрировано новое землетрясение магнитудой 7,7.