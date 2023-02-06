В Южной Каролине нашли обломки китайского «шара-шпиона»

Возможные обломки китайского воздушного "шара-шпиона" были обнаружены на побережье в штате Южная Каролина. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полиция в Миртл-Бич на берегу Атлантического океана дала указания местным жителям не трогать, не перемещать и не убирать обломки. "Части этого воздушного шара собираются американскими военными, однако возможно, что некоторые из этих частей могут быть выброшены на берег. Если обнаружите похожий предмет, пожалуйста, свяжитесь с местным правоохранительными органами", - говорится в заявлении полиции.

Там предупредили, что такие предметы являются "частью федерального расследования".

На фотографиях, сделанных жителями Миртл-Бич видно, как американские военные перевозят часть сбитого воздушного шара. Однако никаких официальных заявлений об обнаружении обломков не было.

Сообщается, что обломки китайского аэростата будут отправлены для исследования в ФБР.