Против военного преступника Оганяна хотят возбудить уголовное дело

Парламент Армении приступил к рассмотрению ходатайств генпрокурора об уголовном преследовании в отношении главы оппозиционной фракции "Армения", экс-министра обороны Сейрана Оганяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, представляя ходатайство о привлечении к уголовной ответственности Оганяна, генеральный прокурор республики Анна Вардапетян сказала, что ему вменяется участие в продаже территории и зданий двух воинских частей.

Прокуратура сообщила, что в ноябре 2022 года следственный департамент Службы нацбезопасности Армении получил сведения о том, что решениями главы муниципалитета Армаш Араратской области, принятыми в июле 2005 года, Министерству обороны были переданы земельные участки около 2 гектаров: один - в 1,2 гектара, другой - в 0,9.



В то же время в парламент было направлено обращение о возбуждении уголовного дела против Сейрана Оганяна еще по 2 пунктам обвинения.