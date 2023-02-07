Apple поможет Турции

Глава Apple Тим Кук на своей странице в Twitter пообещал пожертвовать пострадавшим от землетрясений сторонам средства от лица компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Направляем наши мысли и соболезнования народу Турции, Сирии и всем, кто пострадал от разрушительных землетрясений. Apple направит пожертвования на оказание помощи и восстановления", - написал Тим Кук.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.