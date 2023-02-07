В Турции запустили сервис для борьбы с дезинформацией о землетрясении

Власти Турции ввели в действие сервис для борьбы с фейками и проверки сомнительных сообщений о землетрясении и его последствиях. Об этом сообщило во вторник агентство Anadolu со ссылкой на начальника управления по коммуникациям администрации президента республики Фахреттина Алтуна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сервис уведомления о дезинформации открыт для использования людьми, - цитирует Алтуна агентство. - Вы можете загрузить приложение на свой телефон и сообщать о подозрительных или ложных новостях, сфабрикованных и распространяемых о разрушительном землетрясении".