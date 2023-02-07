Боррель ожидает, что в Twitter усилят контроль за контентом

Глава дипломатии ЕC Жозеп Боррелль оказался обеспокоенным из-за планов нового владельца Twitter Илона Маска ослабить контроль за контентом в сервисе микроблогов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Боррелля, с ослаблением контроля станет труднее бороться с дезинформацией.

"Нам надо понять, как организованы эти кампании по дезинформации, чтобы отвечать на них, определять авторов информационных манипуляций. Нам нужно больше изучать социальные сети. Нам надо знать, откуда это идет, и каковы результаты", - пояснил Боррелль.

Он добавил, что уже были новости о планах Twitter ввести ограничения на ряд постов. Помимо того, глава дипломатии Евросоюза призвал соцсеть соблюдать все ранее взятые обязательства.