В Турции объявлен режим чрезвычайного положения

В Турции в регионах, пострадавших от землетрясения, объявлен режим чрезвычайной ситуации сроком на 3 месяца.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу.

Он отметил, что в зону землетрясения было доставлено 54 тысячи палаток, 102 тысячи коек.

"Мы переживаем одно из крупнейших стихийных бедствий в мире. 10 регионов, в которых произошло землетрясение, объявлены зоной бедствия. Спасибо всем, кто рядом с нами, кто предлагает помощь в этот трудный день", - сказал он.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 3 549, пострадали 21 103 человека.