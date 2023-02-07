Турция выделила $5 млрд на экстренные работы после землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о выделении правительством 100 млрд турецких лир или $5,3 млрд на проведение экстренных мер, связанных с ликвидацией последствий катастрофы, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Глава Турции сообщил, что в пострадавших регионах страны назначены координаторы для управления вопросами, связанными с ликвидацией последствий. Медицинскую помощь пострадавшим оказывают около 1000 бригад скорой помощи - задействовано 5 тысяч медицинских работников. В поисково-спасательных операциях, эвакуации и подвозе грузов задействованы силы пехоты, 10 кораблей ВМФ и 54 транспортных самолета большой вместимости ВВС, а также 26 грузовых самолетов полиции. Экстренные службы передали пострадавшим свыше 54 тыс. палаток, 102 тыс. матрасов и другие предметы первой необходимости.

По словам Эрдогана, для точного определения последствий землетрясения были закуплены беспилотники. В регион уже направляются тысячи строительных машин для проведения восстановительных работ.