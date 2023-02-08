Трамп утверждает, что при нем китайские аэростаты над США не летали

Экс-президент США Дональд Трамп назвал ложью утверждения, что во время его пребывания на посту главы государства китайские аэростаты нарушали воздушные границы США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Никакие китайские воздушные шары не летали над США никоим образом и ни в каком виде, когда я был президентом. Если бы это произошло, мы бы их сбили немедленно", - написал он во вторник в своей соцсети Truth Social.

"Как и в случае с обвинениями в связях с Россией, это все дезинформация, идущая от демократов, и ложь!" - добавил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что китайские аэростаты как минимум три раза были зафиксированы над территорией Соединенных Штатов при администрации Трампа, но об этом стало известно только "с приходом в Белый дом Джо Байдена". Как отмечает агентство, это объясняет, почему Трамп и высокопоставленные чиновники его администрации отрицали тот факт, что китайские аэростаты ранее уже нарушали воздушные границы США.