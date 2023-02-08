ОАЭ выделила $100 млн на помощь Сирии и Турции

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заявили о выделении Сирии и Турции 100 миллионов долларов для помощи пострадавшим от землетрясения, сообщает Day.Az со ссылкой на Al Arabiya.

Согласно информации, во вторник президент ОАЭ шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян "распорядился выделить 100 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим".

Отмечается, что сумма будет разделена поровну между Сирией и Турцией, каждая из которых получит по 50 миллионов долларов.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 894, пострадал 34 810 человек.