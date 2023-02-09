Китайский рынок предметов роскоши сократится

Китайский рынок предметов роскоши впервые за пять лет сократится на 10% из-за локдаунов в стране и замедления экономики. Об этом пишет BoF со ссылкой на доклад Bain & Company, передает Day.Az.

Больше всего пострадал рынок часовых изделий, продажи в котором снизились на 20-25% по сравнению с 2021 годом. В категории "одежда" спад пришелся от 15 до 20%, а продажи ювелирных и кожаных изделий сократились от 10 до 15%.

В компании считают, что отмена локдаунов вернет рост рынку в этом году, так как посещаемость торговых центров увеличится, а потребительские настроения восстановятся.

"Мы ожидаем увидеть уровень продаж 2021 года где-то между первой и второй половиной 2023 года. Несмотря на оптимизм, существуют и риски. Брендам необходимо устранить ценовой разрыв между Китаем и Европой, прежде чем возобновятся международные поездки", - сказала Вэйвэй Синь, партнер Bain & Company в Гонконге.

В период с 2019 по 2021 год рынок роскоши в Китае рос на 42% в год, на 26% увеличились продажи в период с 2016 по 2019 год.