https://news.day.az/world/1536371.html Спасено более 20 000 человек из-под завалов в Турции
Спасено более 20 000 человек из-под завалов в Турции
На данный момент из-под завалов в Турции спасено более 20 000 человек.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай.
По его словам, завтра соответствующие структуры обнародуют более точные цифры.
Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.
В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 9057, пострадавших - 52 979 человек.
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