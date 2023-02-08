Спасено более 20 000 человек из-под завалов в Турции

На данный момент из-под завалов в Турции спасено более 20 000 человек.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, завтра соответствующие структуры обнародуют более точные цифры.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 9057, пострадавших - 52 979 человек.