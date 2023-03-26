В Танзании обнаружили неизвестную смертельную инфекцию

В Танзании пять человек скончались от неизвестной инфекционной болезни, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом сообщил портал Citizen со ссылкой на Минздрав страны.

"Минздрав опубликовал предупреждение о неизвестной болезни, которая на данный момент унесла жизни пяти человек в Букобе", - сообщило издание.

Сообщается, что в больницы попали семь человек с рвотой, тошнотой, лихорадкой, печеночной недостаточностью и кровотечением.

Врачи считают, что заболевание заразно.

С тел скончавшихся пациентов взяли образцы на анализ, чтобы определить, что это за болезнь. В пострадавшие районы также направлена ​​группа быстрого реагирования.