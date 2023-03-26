https://news.day.az/world/1547617.html В Танзании обнаружили неизвестную смертельную инфекцию
В Танзании обнаружили неизвестную смертельную инфекцию
В Танзании пять человек скончались от неизвестной инфекционной болезни, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом сообщил портал Citizen со ссылкой на Минздрав страны.
"Минздрав опубликовал предупреждение о неизвестной болезни, которая на данный момент унесла жизни пяти человек в Букобе", - сообщило издание.
Сообщается, что в больницы попали семь человек с рвотой, тошнотой, лихорадкой, печеночной недостаточностью и кровотечением.
Врачи считают, что заболевание заразно.
С тел скончавшихся пациентов взяли образцы на анализ, чтобы определить, что это за болезнь. В пострадавшие районы также направлена группа быстрого реагирования.
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