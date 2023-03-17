ВОЗ попросила Китай предоставить касающиеся ковида данные

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила китайских ученых предоставить данные, которые могут объяснить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, пояснив, что речь идет об информации, ранее направленной Китаем в международную систему геномониторинга GISAID, а затем удаленной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В минувшее воскресенье (12 марта - прим. ТАСС) ВОЗ была проинформирована о данных, опубликованных в конце января в базе GISAID и недавно снова удаленных", - сказал он, пояснив, что речь идет об информации китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, касающейся "образцов [биоматериала], взятых на рынке "Хуанань" в Ухане в 2020 году".

"Как только мы узнали об этих данных, мы установили контакт с китайским центром по контролю и профилактике заболеваний и призвали поделиться [этими сведениями] с ВОЗ и международным научным сообществом, чтобы они могли быть проанализированы", - отметил Гебрейесус.