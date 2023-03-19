Многотысячные протесты в Париже

Около 4 тыс. человек собрались на площади Италии на юго-востоке Парижа, выражая несогласие с повышением пенсионного возраста во Франции. Об этом сообщил в субботу телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По подсчетам телеканала, на площади Италии, расположенной в XIII округе французской столицы, собралось около 4 тыс. участников протеста против пенсионной реформы. В настоящий момент некоторые радикально настроенные протестующие пытаются поджигать урны. Сотрудники полиции пресекают попытки нарушения общественного порядка.

Протесты переместились на площадь Италии в связи с тем, что префектура ранее запретила проведение массовых акций на Елисейских полях и площади Согласия. В настоящий момент там находятся усиленные наряды полиции и жандармов, которые проверяют тех, кто пытается проникнуть на площадь, чтобы не допустить несанкционированных манифестаций.