Власти США советовались с миллиардером Баффеттом по банковскому кризису

Администрация президента США Джо Байдена провела беседу с создателем финансового холдинга Berkshire Hathaway и миллиардером Уорреном Баффетом по поводу банковского кризиса в стране. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам собеседника агентства, переговоры с миллиардером Баффетом вели высокопоставленные чиновники из администрации Байдена. При этом источник отказался конкретизировать, кто именно проводил консультацию и что конкретно обсуждалось.

По данным агентства, вполне вероятно, что обсуждение могло быть сосредоточено на возможном вливании средств со стороны Баффета в региональный банковский сектор США. Также речь могла идти и о возможных рекомендациях по поводу текущего банковского кризиса в стране.