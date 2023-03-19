Пилот посадил самолет на крошечную вертолетную площадку на крыше отеля в ОАЭ

Пилот Red Bull Air Race смог посадить самолет на вертолетную площадку на крыше одного из самых роскошных отелей ОАЭ - Burj Al Arab в Дубае. Об этом сообщается на сайте компании производителя воздушных судов Cub Crafters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

39-летнему владельцу Carbon Cub (модель лайнера) Люку Чепеле удалось выполнить посадку на вертолетную площадку диаметром 23,8 метра. По словам Майка Пэти, руководителя технической команды проекта, специально для этой задачи потребовалось уменьшить вес самолета до 425 килограммов, изменить центр тяжести и сделать тормоза более жесткими и мощными - все для того, чтобы достичь наивысшей точности приземления.

Во время тренировок пилот совершил 650 пробных посадок на землю, при этом посадить самолет на крошечную вертолетную площадку получилось не с первого раза. По словам Чепелы, самой большой проблемой было отсутствие внешних ориентиров, которые могли бы подсказать ему, как скорректировать траекторию полета.

"В данном случае мне приходилось полагаться на свою практику и интуицию, так как я не мог видеть границы площадки во время захода", - рассказал Чепела.