В Швейцарии хотят изменить закон для ускорения заключения сделки по Credit Suisse

Правительство Швейцарии планирует изменить законодательство страны, чтобы облегчить быстрое заключение сделки по продаже Credit Suisse. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что власти страны подготавливают экстренные меры для ускорения поглощения и планируют представить законопроект, который позволит обойти обычный шестинедельный период консультаций, необходимый для акционеров UBS, чтобы сделка была заключена немедленно.

Издание подчеркивает, что UBS предложил приобрести Credit Suisse за $1 млрд. Стороны планируют договориться до 20 марта, но источники утверждают, что нет никаких гарантий того, что подобное произойдет.

Ранее акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против кредитной организации и ее руководства с обвинением в нарушении американских законов о ценных бумагах.

Накануне пресс-служба швейцарского Credit Suisse заявила, что руководство займет у Национального банка Швейцарии до 50 млрд швейцарских франков (примерно $53,7 млрд).