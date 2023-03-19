Пенс считает преследование Трампа политически мотивированным

Бывший вице-президент США Майк Пенс в администрации республиканца Дональда Трампа считает политически мотивированным судебное разбирательство в отношении экс-главы Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу ABC Пенс подчеркнул, что возможные протесты из-за потенциального ареста Трампа должны быть исключительно мирными.

"Я поражен идеей предъявить обвинение бывшему президенту США, когда в Нью-Йорке волна преступности. Факт того, что окружной прокурор Манхэттена считает обвинение президенту Трампу своим главным приоритетом, думаю, говорит вам все, что нужно знать о радикальных левых в нашей стране, - сказал он. - Это похоже на политически мотивированное судебное преследование. По моему мнению, это не то, что хотят видеть американцы".

"Разочарование, которое американцы испытывают из-за двухуровневой системы правосудия в этой стране, обосновано, но я надеюсь, что люди понимают, если они выскажутся, если это произойдет во вторник, то им необходимо это сделать мирно и законным образом", - отметил политик. По его словам, те, кто прибегнет к насилию, должны будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.

Трамп заявил в субботу, что 21 марта его собираются задержать в связи с разбирательством, которое проводит прокуратура в Нью-Йорке. Он призвал сторонников к проведению акций протеста. В его поддержку выступили законодатели, которые, как и Трамп, представляют Республиканскую партию США. Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной, ее занимает Алвин Брэгг, представляющий Демократическую партию США.

Разбирательство, которое проводит прокуратура округа Нью-Йорк, касается утверждений о махинациях с финансовой отчетностью компании Trump Organization. Они якобы связаны с выплатой $130 тыс. бывшей порноактрисе за молчание об интимной связи с Трампом.