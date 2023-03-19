В Грузии работники металлургического завода объявили забастовку

Сотрудники металлургического завода Geosteel, расположенного в городе Рустави, объявили забастовку с требованием улучшения условий труда.

Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе "Объединения профсоюзов Грузии", передает Day.Az.

"Да, действительно сотрудники Geosteel объявили забастовку. Забастовка началась сегодня. Мы пока еще проходим определенные процедуры, и более подробная информация станет известна позже. Главным требованием работников является повышение заработной платы", - сказала сотрудница пресс-службы организации.

На заводе трудоустроены до 400 человек, большая часть из которых отказывается работать. Производство на заводе на данный момент приостановлено. Бастующие требуют встречи с администрацией предприятия, однако с ними на контакт пока никто не выходил.