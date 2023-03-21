Барселона может остаться без водопроводной воды

Женералитат Каталонии объявил специальное мероприятие по вылову рыбы из водохранилища Сау. Коммунальщикам предстоит выловить тонны рыбы. Такое положение вещей сложилось из-за глобальной засухи в регионе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такое количество рыбы при обмелении реки, которая формирует водохранилище, просто погибнет от недостатка кислорода. Мертвые туши попадут в водохранилище и начнут гнить, загрязняя водoпроводную воду Барселоны, пишет издание El Pais.

Издание напомнило, что из-за засухи в прошлом году на полпути между Барселоной и Пиренеями из болота появилась колокольня. Это были останки селения Сан-Роман-де-Сау в романском стиле. После строительства плотины в 1962 году оно было затоплено и уже никто не думал, что его можно будет увидеть.