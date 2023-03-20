Человек-паук попытался потушить детскую площадку, подожженную неизвестными

Неизвестные подожгли детскую площадку в Красноярске. Интересно, что на помощь пожарным прибыл Человек-паук, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Было заметно, что Человек-паук хочет чем-то помочь пожарным. Однако помощь "супергероя" не потребовалась и все ограничилось отбиванием кулачков с огнеборцами.

На данный момент правоохранители ищут виновных в поджоге детской площадки.