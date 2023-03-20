https://news.day.az/world/1548279.html Человек-паук попытался потушить детскую площадку, подожженную неизвестными - ВИДЕО
Человек-паук попытался потушить детскую площадку, подожженную неизвестными - ВИДЕО
Неизвестные подожгли детскую площадку в Красноярске. Интересно, что на помощь пожарным прибыл Человек-паук, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Было заметно, что Человек-паук хочет чем-то помочь пожарным. Однако помощь "супергероя" не потребовалась и все ограничилось отбиванием кулачков с огнеборцами.
На данный момент правоохранители ищут виновных в поджоге детской площадки.
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