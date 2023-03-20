Улицы турецкого Искендеруна оказались под водой после землетрясения

Улицы турецкого Искендеруна в провинции Хатай оказались под водой в результате резкого подъема уровня моря после землетрясения. Об этом сообщает Haber Turk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время движение транспортных средств и пешеходов затруднено, некоторые улицы перекрыты полностью.

Заведующий кафедрой инженерной геологии Стамбульского университета Черрахпаша, профессор Хусейн Озтюрк рассказал, что береговую линию в Искендеруне сильно размыло, она увеличилась со 100 метров до 101 метра. Его команда в настоящее время изучает последствия стихии.

На представленных кадрах видно, что уровень воды увеличился почти "по колено".