Люди провалились под лед на Волге

Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ публикует кадры с места гибели людей, которые провалились под лед на Волге в Ярославской области. Как ранее сообщалось, одним из погибших оказался основатель российской музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.

Источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил, что спасатели обнаружили тело фронтмена Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Водолазы подняли его на поверхность. Предстоит процесс опознания.

Тела 25-летнего брата Дмитрия Романа, а также Георгия Киселева все еще ищут. Они числятся пропавшими без вести.