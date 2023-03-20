https://news.day.az/world/1548451.html Люди провалились под лед на Волге - кадры с места гибели
Люди провалились под лед на Волге - кадры с места гибели
Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ публикует кадры с места гибели людей, которые провалились под лед на Волге в Ярославской области. Как ранее сообщалось, одним из погибших оказался основатель российской музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.
Источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, сообщил, что спасатели обнаружили тело фронтмена Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Водолазы подняли его на поверхность. Предстоит процесс опознания.
Тела 25-летнего брата Дмитрия Романа, а также Георгия Киселева все еще ищут. Они числятся пропавшими без вести.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре