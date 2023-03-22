https://news.day.az/world/1548500.html Amazon уволит еще девять тысяч сотрудников
Amazon уволит еще девять тысяч сотрудников
Онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. планирует уволить девять тысяч человек из различных подразделений.
Как передает Day.Az, об этом пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение главы компании Энди Джесси к сотрудникам.
Сокращения в ближайшие недели затронут работников облачного подразделения Amazon Web Services, разработчиков технологических решений и сотрудников рекламного отдела, а также стримингового сервиса Twitch.
"Это было сложное решение, однако оно пойдет на пользу компании в долгосрочной перспективе", - сообщил Джесси.
Руководство Amazon в начале января объявило о сокращении более 18 тысяч рабочих мест.
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