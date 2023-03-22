Amazon уволит еще девять тысяч сотрудников

Онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. планирует уволить девять тысяч человек из различных подразделений.

Как передает Day.Az, об этом пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение главы компании Энди Джесси к сотрудникам.

Сокращения в ближайшие недели затронут работников облачного подразделения Amazon Web Services, разработчиков технологических решений и сотрудников рекламного отдела, а также стримингового сервиса Twitch.

"Это было сложное решение, однако оно пойдет на пользу компании в долгосрочной перспективе", - сообщил Джесси.

Руководство Amazon в начале января объявило о сокращении более 18 тысяч рабочих мест.