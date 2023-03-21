Инфляция в Польше поднялась до рекордных показателей

В феврале уровень инфляции в Польше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года составил 18,4%. Об этом сообщает государственное статистическое агентство страны GUS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сильнее всего поднялись цены на продукты - 24%, энергоносители - 22,7% и транспортные услуги - 22%. Наименее выражена инфляция в секторе здравоохранения, где она составила 10%, и в сфере коммуникаций - 7,8%. Среди продуктов питания в Польше, как и в других странах ЕС, сильнее всего подорожал сахар - на 85%.

В январе уровень инфляции в Польше составил 17,2%. Еще в 2021 году уровень инфляции составлял 5,1%.