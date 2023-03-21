https://news.day.az/world/1548602.html ЕС ищет новых союзников на международной арене
ЕС ищет новых союзников на международной арене
ЕС организовал первый дискуссионный "форум Шумана" по безопасности и обороне для поиска на международной арене новых партнеров. Об этом заявил на его открытии верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, трансляция форума ведется в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"ЕС делает серьезные успехи в безопасности и обороне, что превращает нас в более надежных и привлекательных партнеров. <...> Сегодня мы расскажем, что ЕС может предложить своим партнерам и что мы можем сделать вместе с нашими партнерами", - сказал собравшимся Боррель.
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