ЕС ищет новых союзников на международной арене

ЕС организовал первый дискуссионный "форум Шумана" по безопасности и обороне для поиска на международной арене новых партнеров. Об этом заявил на его открытии верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, трансляция форума ведется в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ЕС делает серьезные успехи в безопасности и обороне, что превращает нас в более надежных и привлекательных партнеров. <...> Сегодня мы расскажем, что ЕС может предложить своим партнерам и что мы можем сделать вместе с нашими партнерами", - сказал собравшимся Боррель.