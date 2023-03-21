Нью-Йорк готовится к возможным протестам сторонников Трампа

Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка готовятся к протестам сторонников экс-президента США Дональда Трампа в преддверии возможного предъявления обвинения по "делу Сторми Дэниелс", однако непосредственной угрозы пока не видят, сообщают во вторник американские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Associated Press сообщает, что власти Нью-Йорка следят за угрозами, поступающими из интернета от сторонников Трампа. По городу были размещены металлические заграждения. Однако нет признаков того, что призывы экс-президента к протестам действительно были восприняты серьезно.

В свою очередь CNN со ссылкой на внутреннюю записку полиции Нью-Йорка сообщает, что во вторник полицейские, в случае необходимости, будут готовы к быстрому развертыванию на улицах города. Сотрудники правоохранительных органов рассказали телеканалу, что вторник будет "днем повышенной готовности", однако пока что они не видят признаков готовящихся беспорядков.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщал, что Секретная служба США координирует планы с полицией Нью-Йорка на случай, если Трамп будет обвинен и привлечен к суду. В понедельник их представители созвонились для обсуждения логистики и безопасности здания суда.