США продолжают полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем

Американская военная авиация продолжает полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем, но Вашингтон не будет разглашать детали полетов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы продолжаем проводить операции над Черным морем, летая в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом везде, где оно позволяет нам это делать", - сказал он. Райдер добавил, что "по соображениям оперативной безопасности" не будет раскрывать подробности этих полетов, в том числе маршруты, задачи миссий и временные рамки.