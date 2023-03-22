В Госдепе заявили, что отношения США с Ираком нацелены на будущее

США в отношениях с Ираком ориентируются на будущее и укрепляют сотрудничество с Багдадом.

Об этом заявил на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли Соединенные Штаты признать ошибки, связанные с вторжением в Ирак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы ориентированы на будущее в наших отношениях с Ираком. <...> Мы намерены развивать наше стратегическое сотрудничество в рамках имеющихся соглашений", - сказал он. Он также заявил, что Соединенные Штаты намереваются сосредоточится на работе с поколением 20-летних иракцев, добавив, что они составляют "половину населения этой страны".

"Сферы нашего сотрудничества расширяются и включают все аспекты двустороннего взаимодействия. Мы согласны с необходимостью обеспечить полное уничтожение "Исламского государства", мы работаем над обеспечением энергетической независимости Ирака, мы поддерживаем развитие частного сектора, расширяем образовательные и культурные программы", - добавил представитель Госдепартамента.