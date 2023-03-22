Мэрия Парижа объявила об открытии кризисного штаба

Мэрия Парижа заявила об открытии кризисного штаба для борьбы с последствиями непрекращающегося протестного движения против пенсионной реформы.

Как собщает Day.Az, в мэрии столицы Франции подчеркнули, что учитывая существующий контекст, муниципалитет города решил запустить работу кризисного штаба. Подчеркивается, что заседания будут проводиться ежедневно, а работа штаба даст возможность "обозначить требуемые действия и установить их приоритетность, а также принимать необходимые решения для обеспечения непрерывной работы муниципальных служб".

В мэрии подчеркнули, что мэр Парижа Анн Идальго призывает граждан к спокойствию, а правительство - отозвать реформу и вступить в диалог.