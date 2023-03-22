В Польшу прибыл корабль с южнокорейскими танками и гаубицами

Очередной корабль с заказанными Польшей у Южной Кореи танками К2 и самоходными гаубицами К9 прибыл в порт в Гдыне. Об этом сообщил в среду министр обороны республики Мариуш Блащак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в порт в Гдыни приплыл очередной корабль, который привез в Польшу очередные экземпляры танков К2 и гаубиц К9", - сказал он.

Согласно опубликованным Минобороны Польши в Twitter данным, республика получила пять танков и 12 гаубиц. "Это серьезное укрепление нашей артиллерии и танковых войск", - указано в сообщении.

В 2022 году южнокорейские компании подписали с Польшей контракты на поставки 230 реактивных систем залпового огня, 980 танков, 648 самоходных гаубиц и 48 самолетов. Сделки с Варшавой оцениваются в $12,4 млрд. Первые поставки начались в декабре.

Первые присланные Сеулом 10 танков К2 поступили на вооружение военной части в городе Моронг в Варминьско-Мазурском воеводстве республики, а 24 гаубицы К9 отправились в артиллерийский полк в Венгожеве в том же регионе.