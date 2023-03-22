Беспорядки на акциях с сожжением Корана в Швеции стоили полиции $8 млн

Обеспечение порядка в связи с антиисламскими манифестациями лидера шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана обошлось полиции в 2022 году в 84 млн крон ($8,12 млн). Об этом в среду сообщает телеканал SVT, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По меньшей мере 160 полицейских пострадали в ходе бесчинств, проходивших в апреле в городах Линчёпинг, Норрчёпинг, Эребру, в Стокгольме и Мальмё. Были подожжены городской автобус и школа. Участники беспорядков уничтожили около 20 патрульных машин, каждая из которых стоила минимум 750 тыс. крон ($79 тыс.) еще до того, как стражи порядка установили на них свое дополнительное оборудование.

Теперь Палудан отказывается от дальнейших акций с сожжением Корана, поскольку они не дают желаемого результата, заявил он в интервью SVT. "Я ожидал беспорядков. Единственные, кто ничего не поняли, это шведы, потому что они, скорее всего, глупы, - приводит телеканал его слова. - Моя победа будет только тогда, когда шведский народ поймет это, а он этого не делает".

Сейчас полиция Мальмё ведет расследование по факту возбуждения Палуданом ненависти или вражды по отношению к этническим группам населения. Сам Палудан не признает обвинение и отказывается приезжать в Швецию для дачи показаний.

"Из соображений безопасности я не появлюсь в Швеции в обозримое время. Ситуация здесь очень плохая, за исключением Стокгольма. Но работать только из Стокгольма - если стоит задача выиграть выборы - вряд ли актуально. Равно как не актуальны новые акции с сожжением Корана у посольства Турции", - пояснил он.

Партия "Жесткий курс" основана Палуданом в 2017 году. Он известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube: политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации всех "незападных лиц, которым предоставлено убежище". Палудан получил разрешение властей Швеции на ряд своих акций, волнения возникли после того, как об этом стало известно.