Сайты министерств Италии подверглись хакерской атаке

Информационные системы Италии, в том числе порталы государственных учреждений и министерств, подверглись серьезной массированной хакерской атаке. Об этом сообщает издание La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как поясняется в издании, причастной к атаке может быть группа No name.

Также уточняется, что хакерская атака могла быть связана с заявлением премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что условия для начала переговоров по Украине еще не созрели.

Среди столкнувшихся с хакерской атакой сайты правительства, министерств иностранных дел, обороны и других структур Италии. Еще проблемы замечены у обслуживающей транспортное сообщение в Риме фирмы Atac.

Предварительно, были совершены DDoS-атаки. Официальной информации о хакерской атаке сейчас нет.