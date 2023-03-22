В Британии отложили принятие решения по увеличению пенсионного возраста
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Власти Британии отложили принятие решения по увеличению пенсионного возраста до 68 лет, сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Правительство Британии пришло к выводу, что повышение пенсионного возраста может вызвать массовое недовольство населения, особенно среди людей среднего возраста. Кроме того, бывший замминистра по вопросам труда и пенсий Стив Уэбб сообщил изданию, что в Британии ожидаемая продолжительность жизни на пенсии сократилась на два года.

При этом Управление по бюджетной ответственности отмечает, что расходы на выплаты пенсий в 2027-2028 годах вырастут до £148 млрд с нынешних £110 млрд.