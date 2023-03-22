В Британии отложили принятие решения по увеличению пенсионного возраста

Власти Британии отложили принятие решения по увеличению пенсионного возраста до 68 лет, сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Правительство Британии пришло к выводу, что повышение пенсионного возраста может вызвать массовое недовольство населения, особенно среди людей среднего возраста. Кроме того, бывший замминистра по вопросам труда и пенсий Стив Уэбб сообщил изданию, что в Британии ожидаемая продолжительность жизни на пенсии сократилась на два года.

При этом Управление по бюджетной ответственности отмечает, что расходы на выплаты пенсий в 2027-2028 годах вырастут до £148 млрд с нынешних £110 млрд.