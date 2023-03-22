В Казани пешеход напал на водителя с перцовым баллончиком

Во дворе на улице Фучика в Казани пешеход распылил в лицо водителю Lada Kalina содержимое перцового баллончика и разбил стекло автомобиля после того, как машина проехала мимо мужчины, не пропустив его. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На видеозаписи, запечатлевшей момент инцидента, видно, что пешеход после этого окликнул водителя и вступил с ним в конфликт. После того, как мужчина вышел из машины, недовольный пешеход облил его из перцового баллончика. Между мужчинами произошла потасовка, а уходя, пешеход разбил стекло на водительской двери Lada.