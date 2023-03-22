Объединение Молдовы с Румынией более реально, чем вступление в ЕС

Бывший молдавский премьер Влад Филат заявил, что объединение Молдовы и Румынии является более реальной перспективой, чем вступление республики в Европейский союз.

Как передает в среду Day.Az, об этом он написал в социальных сетях.

"Мобилизация граждан вокруг идеи европейской интеграции является иллюзией. Сказать, что вступление в ЕС - единственный реальный путь, - неправда... Думаю, что воссоединение двух румынских государств гораздо ближе к достижению, чем вступление в ЕС", - заявил Филат.

Филат подчеркнул, что "вступление в ЕС и воссоединение не должны быть ни антагонистическими, ни противоречащими друг другу".