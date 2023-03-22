https://news.day.az/world/1548893.html Объединение Молдовы с Румынией более реально, чем вступление в ЕС - экс-премьер Филат
Объединение Молдовы с Румынией более реально, чем вступление в ЕС - экс-премьер Филат
Бывший молдавский премьер Влад Филат заявил, что объединение Молдовы и Румынии является более реальной перспективой, чем вступление республики в Европейский союз.
Как передает в среду Day.Az, об этом он написал в социальных сетях.
"Мобилизация граждан вокруг идеи европейской интеграции является иллюзией. Сказать, что вступление в ЕС - единственный реальный путь, - неправда... Думаю, что воссоединение двух румынских государств гораздо ближе к достижению, чем вступление в ЕС", - заявил Филат.
Филат подчеркнул, что "вступление в ЕС и воссоединение не должны быть ни антагонистическими, ни противоречащими друг другу".
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