ВОЗ предупреждает о риске распространения холеры на глобальном уровне

Риск холеры на глобальном уровне - очень высокий.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Включая растущее число вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", - говорится в документе.

В организации заявили, что о случаях заболеваемости сообщили уже 24 страны.

При этом большинство стран, затронутых вспышками холеры, находятся в Африке и на Ближнем Востоке.