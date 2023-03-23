https://news.day.az/world/1548943.html ВОЗ предупреждает о риске распространения холеры на глобальном уровне
ВОЗ предупреждает о риске распространения холеры на глобальном уровне
Риск холеры на глобальном уровне - очень высокий.
Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Включая растущее число вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", - говорится в документе.
В организации заявили, что о случаях заболеваемости сообщили уже 24 страны.
При этом большинство стран, затронутых вспышками холеры, находятся в Африке и на Ближнем Востоке.
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