Рейтинг одобрения Байдена упал почти до минимума

По данным опроса Центра исследований по связям с общественностью Associated Press-NORC, уровень одобрения президента США Джо Байдена немного снизился (38%) по сравнению с февралем 2023 года (45%), приблизившись к самому низкому показателю в июле 2022 года (36%). Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az.

В публикации отмечается, что в январе работу президента США одобрили 41% граждан. Респонденты подчеркивают, что испытывают смешанные чувства к Байдену.

Агентство утверждает, что только 31% опрошенных одобряют руководство президента США национальной экономикой. Этот показатель находится приблизительно на таком же уровне, что и в течение прошлого года.