Фонд принца Гарри и Меган Маркл оказался успешнее НКО Обамы и Клинтона

Благотворительный фонд принца Гарри и Меган Маркл Archewell показал более высокий уровень дохода за первый год работы, чем аналогичные фонды Барака и Мишель Обамы и Билла Клинтон в те же периоды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Hello!.

Согласно информации на сайте Archewell, за 2022 год фонду удалось собрать более $13 млн, а потратить - почти $4 млн.

Тем временем фонд Обамы, основанный в 2014-м, в первый год получил $5,5 млн и потратил на благотворительные цели $1,9 млн. А некоммерческая организация Клинтона, созданная в 2001-м, собрала в год после основания $10 млн, из которых на поддержку нуждающихся ушло тогда $2,9 млн.

Отмечается, что фонд Archewell выделил гранты 40 организациям. Поддержка оказывается институтам, обеспечивающим равный доступ к вакцинам, реабилитацию нуждающимся, поддержку беженцам и совершенствование цифрового пространства.