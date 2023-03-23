Ужин Карла III с Макроном в Версале перенесут

Роскошный ужин в Версальском дворце, запланированный президентом Эммануэлем Макроном к визиту короля Великобритании Карла III и его супруги Камиллы, перенесут в другое место из соображений безопасности. Как сообщает Daily Mirror, власти опасаются усиления протестов в связи с приездом британского монарха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Идущие уже неделю демонстрации и беспорядки во Франции связаны с принятием решения о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Соответствующий законопроект был принят в обход парламентского голосования. Это событие вызвало активное неприятие со стороны общественности, профсоюзов и оппозиционных политиков.

Протестующие пригрозили сорвать визит Карла III и устроить всеобщую забастовку к их прибытию. В частности звучали заявления, что во время поездки монарха в Бордо будет заблокирован трамвай, на котором его планировали отвезти в центр города. А ужин в Версале главы профсоюзов назвали "целью номер один".